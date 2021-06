In den Alpen ist kein Platz für den Wolf

Bei der Erstellung der FFH-Richtlinie waren offenkundig die falschen Experten am Werk.

Der strenge Schutz eines Raubtiers, das weder nützlich noch vom Aussterben bedroht ist, erscheint nicht nur äußerst fragwürdig, sondern regelrecht widersinnig.

Mehr als 20.000 Wölfe allein in Europa - also vom Aussterben dieser Tierart keine Rede! Speziell für den Wolf, der als wütendes Raubtier in Nutztierherden regelrecht als "Kadaverproduzent" und nicht als "Aufräumer" von gefallenem Wild sein Unwesen treibt, kann ein Mensch mit Hausverstand bei bestem Willen nicht Partei ergreifen.

Die weit verbreitete Forderung, die Bauern sollten gefälligst ihre Tiere durch Zäune, Hirten und Herdenschutzhunde entsprechend schützen, ist auf den hoch gelegenen Schafalmen nicht umsetzbar. Eine Einzäunung auf einer von Geröllhalden, Steilrinnen und oft nur mit Steigeisen begehbaren Steilhängen durchsetzten Alpfläche von mehreren Hundert oder auch ein bis zwei Tausend (!) Hektar ist schon praktisch nicht durchführbar. Die Kosten für die zur Behirtung erforderlichen zahlreichen Herdenschutzhunde, ganz zu schweigen von den Lohnkosten für eine Behirtung, stünden in keiner Relation zum Nutzen aus der Tierhaltung!

Dazu ein paar Fragen:

1. Wie soll im alpinen Bereich bei durchaus mehrmals möglichem Schneefall während der Alpzeit ein Hunderte Meter langer von Lawinen mitgerissener und meterhoch verschütteter Zaun in kürzester Zeit wiederhergestellt werden?

2. Glaubt man wirklich, dass bei ständiger Bedrohung durch Wölfe noch Hirten zu finden sind, die damit rechnen müssen, laufend mit qualvoll zu Tode gekommenen Schützlingen konfrontiert zu werden?

3. Hat man auch daran gedacht, dass die "Saison" für die Herdenschutzhunde nur etwa

dreieinhalb bis vier Monate dauert und die Hunde mindestens acht Monate im Jahr nutzlos verbringen müssen?

4. Glaubt man wirklich, dass ein noch so großzügiger Kostenersatz für Tierverluste einen Bauern mit Leib und Seele zufriedenstellt?

5. Und zu guter Letzt: Ist der Erhalt einer ökologisch wertvollen und zudem besonders reizvollen Landschaft der Anwesenheit eines schadenstiftenden und nutzlosen Raubtiers (durch eine weiträumige Auflassung der Almwirtschaft) unterzuordnen?

Wölfe im Alpenraum - ein einziger Albtraum!



