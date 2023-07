In der Altstadt ist Gefahr im Verzug

Ich liebe die Altstadt in Salzburg. Wirklich! Schon als Kind, wenn wir auf dem Weg in die Berge waren und hier Halt gemacht haben, hat sie mich verzaubert. Als ich vor 23 Jahren nach Salzburg gezogen bin, gab es noch ein paar urige Geschäfte in der Altstadt - etwas, das noch lokalen Esprit hatte.

Ich denke, es ist es an der Zeit, sich ein paar Gedanken zu machen: Es gibt zu viele leere Geschäfte und ramschige Zwischenvermietungen - und wenn selbst Zara (einer der Läden, der immer voll war!) das Handtuch wirft, ist Gefahr in Verzug. Es gibt nämlich noch genug Geschäfte, in denen sich das Verkaufspersonal vor Langeweile die Beine in den Bauch steht.

Die Verantwortlichen üben sich anscheinend in Realitätsverweigerung. Ein bisschen kreatives Denken ist gefragt, zeitgemäße Stadtplanung, vielleicht etwas weniger allein auf den Profit zu schauen. Man sagt mir, es gibt hier so ein Sprichwort: Der Österreicher geht erst zum Arzt, wenn's weh tut. Was die Altstadt angeht - man sollte vielleicht nicht warten, bis es weh tut.

Götz Schleifer, 5020 Salzburg