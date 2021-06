In der Klimapolitik bedarf es eines raschen Umdenkens

Seit mehr als zwei Jahren dreht sich die gesamte Politik um nur zwei Themen: Klima und Corona. Wahrscheinlich wird "Corona" in naher Zukunft erledigt sein.

Anders gelagert ist jedoch der Problemkreis "Klimawandel". Da überbieten sich derzeit die meisten Politiker mit überaus ambitionierten bis unrealistischen Zielen und vollmundigen Verheißungen. Die dann gesetzten Handlungen sind jedoch bloß halbherzig bis teilweise kontraproduktiv. Beispielsweise ist es völlig unsinnig, Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlich und ökologisch wertvollem Grünland zu installieren, dagegen riesige Dachflächen von Gewerbe- und Industriegebieten sowie die dazugehörigen oft überdimensionierten Parkflächen nicht für die Gewinnung von Solarstrom zu nützen.

Aber selbst wenn eine vielleicht göttliche Erleuchtung den Menschen hilft, wirksame Maßnahmen in die Tat umzusetzen und möglicherweise die für 2050 geplanten Klimaziele zu erreichen, dann wird dies alles vergeblich sein: Die Weltbevölkerung wird dann von derzeit knapp 8 Mrd. auf fast 10 Mrd. Menschen gewachsen sein. Es wird nicht möglich sein, den ärmeren Völkern in Asien, Afrika und Lateinamerika den komfortablen ressourcenaufwändigen Lebensstil, wie er in Europa, Nordamerika, Japan und Australien gepflogen wird, vorzuenthalten.

Herbert Nigischer, 2491 Neufeld/Leitha