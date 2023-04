In der Niederlage liegt die Kraft der Demokratie

Enttäuschte Gesichter und eine überschwängliche Freude bei FPÖ und KPÖ plus stimmen mich nachdenklich. Dank ist keine politische Kategorie und dennoch verdient jeder unermüdliche Einsatz für das Gemeinwohl diesen Dank. Da werden - unterstützt durch die Medien - die Verlierer und Gewinner dem Volk vorgeführt, meiner Ansicht zu Unrecht. Darum hier mein Dank und die Ermutigung, die Enttäuschung zu überwinden und daraus wieder einen neuen Anlauf zu nehmen.

Der Erfolg der KPÖ plus in dieser Größenordnung ist überraschend, etwas unterstützt durch die mediale Präsenz, aber auch den unermüdlichen Einsatz von Kay-Michael Dankl und seinem Team. Heute genügt es nicht mehr Parolen zu kreieren, sondern einen radikalen (von der Wurzel) Ansatz für die Grundanliegen der Menschen. Die Armut wird auch bei uns spürbar und sie wird in der nächsten Zeit zur großen sozialen Herausforderung. Da können Themen wie Umverteilung, Erbschaftssteuern, Kampf der Steuerflucht (nicht den Flüchtlingen), Eingriff in die Eigentumsrechte für den Wohnbau, nicht mehr weggeschoben werden.

Kommunistisch im Sinne der Werte (nicht Ideologie und Systeme) nehmen einen neuen Platz im politischen Leben ein. Franziskus lässt grüßen.







Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen