In der Politik fehlen die Visionäre

Vor zirka 20 Jahren stellte ich anlässlich einer Versammlung von Gewerbetreibenden der Linken Altstadt die Frage, warum die unterirdische Lokalbahnverlängerung durch Salzburg bis Hallein noch nicht fertig ist. Außerdem hätte ich mir als damaliger Kaiviertel-Bewohner eine Tiefgarage unter dem Mozartplatz für Bewohner, Geschäftsleute und Kunden gewünscht. Nach einer Schweigeminute das übliche "Das geht nicht". Die Römer, der Mozart, der Untergrund usw.

Aufgrund der österreichischen Ingenieurskunst werden solche Bauvorhaben weltweit seit Jahrzehnten verwirklicht.

Da ich inzwischen 67 Jahre alt bin, müsste ich eigentlich gegen dieses Projekt sein und sofort eine Schar Gegner mobilisieren. Ich finde jedoch, unsere Generation hat nicht mehr das Recht, ein Projekt, das unsere Kinder und Nachkommen dringend brauchen und nutzen werden, zu verhindern.

In den letzten zumindest sechs Jahrzehnten des wirtschaftlichen Aufstiegs haben wir es geschafft, Straßen zu bauen, damit wir mit hoffnungslos übermotorisierten Fahrzeugen durch die Gegend fahren können. Hunderte Kilometer Lärmschutzwände wurden errichtet. Tunnels wurden gebaut, wo gar keine Berge sind, um eine artgerechte "Menschenhaltung" noch zu ermöglichen. Hauptproblem sind die in der Politik in den letzten Jahrzehnten fehlenden Visionäre und Vorantreiber. Und jetzt, aufgrund der Wahl, herrscht ein gewisser Versprechungsdrang für Projekte, die schon längst hätten fertig sein sollen.

Man könnte in der Stadt auch eine Straßenbahn umsetzen. Falls ein zweiter Oberleitungshimmel nicht möglich ist, muss man mit Dampfloks fahren. Natürlich mit CO2-neutraler Pelletsbefeuerung und biologischem Feinstaub und Rußausstoß.

Die oft gewünschte Gondelbahn hätte man entlang der Salzach gleich von Elixhausen bis Golling mit der 380-kV-Leitung kombinieren können. Für diese Projekte hätte der von mir sehr geschätzte Thomas Wizany sicherlich Planungs- und Gestaltungsvorschläge.

Dass man gegen das Aushöhlen von Stadtbergen zur Unterbringung von Autos und Reisebussen stimmt, kann ich nachvollziehen. Gegen den S-Link zu sein verstehe ich hingegen einfach nicht. Der würde auch für den Bahnhof wie eine Bypassoperation wirken.



Ing. Matthias Höllbacher, 5323 Ebenau