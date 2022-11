In die Zukunft der Kinder muss jetzt investiert werden

Während vor Beginn der Pandemie Kinderbildungseinrichtungen vor der Herausforderung standen, dass Kinder immer früher aus dem geborgenen Bereich der Familie in die Institutionen wechselten und damit der Bildungs- und Erziehungsauftrag veränderte Dimensionen annahm, werden drei Jahre später erstmals die Auswirkungen fehlender elementarer Bildung sichtbar.

Kinder, die während der Lockdowns fast ausschließlich zuhause betreut wurden, kommen ohne ausreichend Gruppenerfahrung und mit geringer Konfliktlösekompetenz in die Schule. Die fehlende ganzheitliche, frühkindliche Förderung des Kindergartens erschwert den Übergang zum Schulkind.

Die Wichtigkeit des Zusammenwirkens von familiärer und institutioneller Förderung wird dadurch einmal mehr sichtbar.

Zusammen mit dem immensen Pädagogenmangel ergibt sich ein Problem, das in seiner ganzen Tragweite erst in den kommenden Jahren gesellschaftswirksam werden wird.

Jeder jetzt in diese Generation investierte Cent wird sich mehrfach bezahlt machen. Es muss das Gebot der Stunde sein, die Bedingungen in den Institutionen so zu verbessern, dass gut ausgebildete, junge Pädagog:inn:en sich dafür entscheiden "ihren" Beruf auch tatsächlich auszuüben, ohne Gefahr zu laufen, die eigene psychische und physische Gesundheit damit auf"s Spiel zu setzen.







Doris Stadler, 5083 St. Leonhard