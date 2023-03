In eine gute Zukunft? Aber wie?

Zum Leitartikel "Ist da eine Wand?"(SN, Christian Resch, 25. März): Ja, Herr Resch, Ihre Situationsbeschreibung ist zutreffend: "Unsere Gesellschaft schiebt ihre größten Probleme vor sich her. Seit Jahrzehnten. Und so werden sie immer schlimmer. Wann kracht es?"

Wir leben in einer Zeit von Vielfachkrisen, in der die Klimakrise noch immer klein geredet wird. Die Wissenschaft warnt, dass fehlende Klimaschutzmaßnahmen unsere Zukunft massiv gefährden und uns eine Klimakatastrophe droht, wenn wir so weitermachen.

Weder fehlt es an Engagement der Zivilgesellschaft, noch an Aktivismus der "scientists, parents, seniors, teachers for future" sowie der "Letzten Generation", die mit zivilem Ungehorsam verzweifelt um ihre bedrohte Zukunft kämpfen. Doch die Politiker/-innen schaffen weder das schon überfällige Klimaschutzgesetz noch stellen sie sich einem Dialog. Dies spaltet die Gesellschaft und erhöht die Gefahr eines Kollaps.

Die Bio-Ethikkommission - ein Beratungsgremium des Bundeskanzlers - empfiehlt:

erstens die Einführung eines Grundrechts auf Klimaschutz, zweitens die Eindämmung des Flächenverbrauchs, drittens die Transformierung des Verkehrssystems, viertens ein Energie-Effizienz-Gesetz, fünftens den Stopp von klimaschädlichen Förderungen und sechstens eine Neuausrichtung der Medienförderung der Klimaberichterstattung. Warum werden diese Empfehlungen von der Politik ignoriert und finden in den Medien keine Erwähnung?!

Sie schreiben selbst, dass es an mahnenden Studien und Wissenschafter/-innen nicht mangelt und sowohl die Wissenschaft als auch unsere politischen Institutionen unsere Probleme lösen könnten.

Wäre es nicht Aufgabe und Pflicht der Medien - als die vierte Macht im Staat - ein Zusammenwirken von Politik und Wissenschaft zu forcieren?! Vor allem für ein Qualitätsmedium wie die "Salzburger Nachrichten".



Mag. Elisabeth Eppel, 1180 Wien