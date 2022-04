In Frankreicht steht eine Richtungsentscheidung an

Mit großem Interesse habe ich das spannende TV-Duell zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und seiner Herausforderin Marine Le Pen verfolgt. Auch wenn Macron am kommenden Sonntag als Favorit in die Stichwahl geht, ist die Wahl noch nicht entschieden. Der rechtspopulistischen Le Pen gelang es auch in der abschließenden TV-Debatte nämlich immer wieder geschickt, sich als Anwältin der einfachen Leute zu präsentieren. Macron hingegen konnte meiner Ansicht nach sehr gut im Bereich der Außenpolitik punkten und warf seiner Herausforderin vor, von Putin abhängig zu sein. Viel wird letztendlich davon abhängen, wer auf den letzten Metern besser mobilisieren und die unentschlossene Wählerschaft besser ansprechen kann. Es wird jedenfalls eine Richtungsentscheidung zwischen dem proeuropäischen Amtsinhaber Macron und der europafeindlichen Rechtspopulistin Le Pen. Man darf gespannt auf den Ausgang der Stichwahl sein.

Ingo Fischer, 9473 Lavamünd