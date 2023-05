In keiner Weise die Wähler getäuscht

Das demokratiepolitische Prinzip von Koalitionsverhandlungen auf Basis eines klaren Wählervotums a priori mit dem Vorwurf "politischer Verlogenheit" in Verbindung zu bringen, ist unsachlich und polemisch. Die im Vorfeld der Landtagswahlen von Landeshauptmann Haslauer mehrfach zum Ausdruck gebrachte Forderung, Anstand, Fairness und Respekt sollten speziell in unserem Bundesland auch weiterhin den Stil des politischen Umgangs prägen, steht in keiner Weise im Widerspruch zu der Tatsache, dass die Realität politischer Gegebenheiten zwingend zu Koalitionsverhandlungen mit der Salzburger (!) FPÖ führten. Die spontane (und unverständliche) Absage der SPÖ, an einer "Allianz für Salzburg" teilzunehmen, wurde seitens des Landeshauptmanns bedauert und zur Kenntnis genommen. Dies als "perfid" zu bezeichnen, ist untergriffig.

Soweit von mir beobachtet, hat sich die Salzburger FPÖ im Wahlkampf in Person von Frau Marlene Svazek zu keinem Zeitpunkt des Stils und der Wortwahl der Bundes-FPÖ bedient. Im Gegenteil, mehrfach wurde festgestellt, den eigenen, von Wien und Niederösterreich unabhängigen Weg zu gehen. In diesem Sinne halte ich es auch für völlig unangemessen und reine Polemik, wird (Leserbrief vom 13. Mai) die Salzburger (!) FPÖ mit Wissenschafts-, Kultur- und Fremdenfeindlichkeit in Verbindung gebracht. Wo bleibt dafür der Beweis? Somit eine Behauptung ausschließlich in der Absicht, schon im Vorfeld einer wahrscheinlichen Regierungsbeteiligung die Stimmung zu radikalisieren und der Partnerschaft ÖVP/FPÖ eine erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohle der Salzburger Bevölkerung für die nächsten fünf Jahre so schwer wie möglich zu machen.

So ist festzuhalten, dass Landeshauptmann Haslauer der Logik und Notwendigkeit politischer Gegebenheiten entsprechend Koalitionsverhandlungen mit der Salzburger FPÖ aufgenommen hat, folgerichtig und verantwortungsvoll handelt und in keiner Weise seine Wähler getäuscht hat.



em. Univ.- Prof. Dr. Christian Menzel, 5020 Salzburg