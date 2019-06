In Memoriam Peter Matic

Ein großer Mensch und Schauspieler ist am Fronleichnamstag heimgegangen in die Ewigkeit. Dankbar habe ich die zahlreichen würdigenden Nachrufe zur Kenntnis genommen. Der ORF kündigte alsbald eine Programmänderung auf ORF2 zu Ehren des Verstorbenen an, für Samstag im Spätabendprogramm: Ein Sommer in Kroatien!

Der Filmtitel machte mich stutzig, dennoch wollte ich die Gelegenheit nutzen.

Die schon befürchtete Enttäuschung war groß, die Ausstrahlung dieser seichten Sommerkomödie mit Peter Matic in einer kleinen Neben-Nebenrolle seinem Gedenken nicht angemessen.

Gibt es im ORF-Archiv wirklich kein Dokument, das dieser erhabenen Persönlichkeit gerecht wird?

Trost wurde mir jedoch am Sonntag frühmorgens in der "Lebenskunst" in Ö1 zuteil, wo Peter Matic für sein langjähriges Vortragen der Bibel-Texte ehrenvoll bedankt wurde.

Dafür danke ich dem leitenden Redakteur Martin Groß!





Ferdinand M. Peschta, 5020 Salzburg