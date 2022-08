In ruppigen Zeiten braucht es Ruhe

Was den neuen Bundespräsidenten als Erstes erwartet, ist, das Land wieder zu einen, denn Österreich ist bis auf die Grundfesten zerstritten, zerrüttet und in den Social Medias regiert der Hass. Der von mir hochgeschätzte Redakteur Andreas Koller schreibt in sinem Leitartikel "Wählen in ruppigen Zeiten" (10. 8.), "dass der Bundespräsident in ruppigen Phasen der Zeitgeschichte einen sehr großen Handlungsspielraum hat." Ich hoffe, dass der neue - möglicherweise der alte - mit seiner ruhigen

und besonnenen Art diesen Spielraum nutzt. Die politischen Parteien können das nicht, denn die polarisieren mehr denn je. Es muss unbedingt wieder Ruhe einkehren, denn nur in der Ruhe liegt die Kraft, die wir für die kommenden "ruppigen" Zeiten brauchen.

Josef Blank, 5061 Elsbethen