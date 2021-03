Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, ich finde die Überlegung, bei der Coronaimpfung die Jüngeren vorzuziehen, schlichtweg skandalös! Sie begründen es damit, dass in der Altersgruppe der 15- bis 30-Jährigen die höchsten Infektionszahlen zu finden sind. Haben Sie sich gefragt, warum das so ist? Diese Gruppe hält sich am Wenigsten an die Coronamaßnahmen (private Parties etc.).

Jetzt wollen Sie diese Gruppe auch noch belohnen, während die über 65-Jährigen - sofern sie keine Bürgermeister sind - noch immer keine Impftermine in Sicht haben. Ein Blick in andere Bundesländer zeigt, dass es besser geht. Bei uns in Salzburg herrscht organisatorisches Chaos! Oder schielen Sie vielleicht auf die Wählerstimmen der Jungen? Aber dann verlieren Sie sicherlich viele Stimmen der Älteren.

Mag. Josef Brunsteiner, 5020 Salzburg