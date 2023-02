In Salzburg wird Grünland in bester Lage verkauft - warum?

Da wird ein Flachgauer Bürgermeister verurteilt, weil er sich medial gegen den Ankauf eines Bauernhofes durch einen Ausländer wehrt und gleichzeitig wird in der Stadt Salzburg Grünland in bester Lage verkauft. Der Käufer möchte anonym bleiben. Wieso? Wenn es sich um einen Landwirt handelt ist alles in Ordnung. Liebe Landesregierung: Euer Einsatz zum Ausverkauf der Heimat durch eine neue Grundverkehrskommission erfährt durch solche Transaktionen wenig Glaubwürdigkeit. Also ran an die Arbeit und den Fall ordentlich prüfen.

Mag. Manfred Gebhard

5340 St. Gilgen