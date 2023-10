In der Schießbude der Tagespolitik

Dazu Alexander Purger in der SN vom 25. 9. 2023: Wie in der Schießbude das bewegte Ziel getroffen werden soll, so wird in der Politik versucht, jedes auftauchende Problem mit einem Schnellschuss zu erledigen. Das schnelle und sichere Lösen von Problemen wird vom Politiker ganz einfach erwartet. Auf die unerwünschten Nebenwirkungen wird zu wenig geachtet; einige davon nennt der Autor in der Einleitung des Artikels. Was treibt den Politiker zum Schnellschuss und verhindert das Bedenken der Nebenwirkungen und das Entwickeln längerfristiger Strategien? Der nächste Wahltermin, bei dem er Taten vorweisen möchte und bei dem Wähler lieber jenen glauben, die Angenehmes versprechen, Notwendiges (weil oft unangenehm) verschweigen oder leugnen und für alles eine einfache Lösung anbieten. Zum Beispiel: 32-Stundenwoche, keine Pensionsreform, die Pensionen sind auch in Zukunft gesichert usw.; Klimaänderungen haben nichts mit unserem Verhalten zu tun, die Pandemie war die raffinierte Erfindung von Geschäftemachern usw.; die da oben sind unfähig und zu langsam, wählt uns, wir machen es besser.

Und der Autor sieht den einzig großen Nachteil der Demokratie in der Kurzatmigkeit, an ihrem kurzen Planungshorizont. Wer treibt die Politiker zum wenig überlegten Schnellschuss? Wir Wähler, die in zu großer Zahl in vielen Bereichen das Maß verloren haben. Es mag ja niemand ausspreche, es ist letztlich aber unser Egoismus, der keine Einschränkungen will. Wer dieses harte Wort für sich nicht gelten lassen will (gleich, ob Politiker oder Wähler) dem können beschönigende aber deswegen nicht entschuldbare Worte angeboten werden: Unwissenheit, Uneinsichtigkeit, Leichtgläubigkeit.



D.I. Heinrich Auer, 5071 Wals