Der Äußerung von Herrn Wolfgang Sonntagbauer (Leserbrief "Im Land herrscht Raum-Unordnung" vom 7. 8. 2023), in Südtirol gebe es keine Windräder, muss ich widersprechen. Sogar im Naturpark Rieserferner in der Gemeinde Rein in Taufers steht ein Windrad und es wird sogar damit geworben, dass die Gemeinde energieunabhängig ist.

Gottfried Sommerauer, 5162 Obertrum am See