In Wien anders reden als in Salzburg

Im Artikel ",Friedliche Koexistenz ist eine Illusion': Ministerin ist für den Abschuss des Wolfs" (SN-Lokalteil vom Samstag, 10. Juli 2021) fordert Elisabeth Köstinger völlig undifferenziert und losgelöst von den gesetzlichen Bestimmungen einen Wolfsabschuss. Will sie alle Wölfe abschießen oder doch nur Einzelentnahmen gemäß EU-FFH-Richtlinie? Was sie aber völlig verschweigt, ist die Tatsache, dass der Nationalrat in Wien gerade letzte Woche mehrstimmig (also auch mit den Stimmen der ÖVP!) gegen die Herabsetzung des strengen Schutzstatus des Wolfs gestimmt hat. In Wien so agieren (Wolf schützen) und in Salzburg anders reden, wie passt das zusammen?

Mein Eindruck: Eher trägt FPÖ-Obmann Herbert Kickl freiwillig eine Corona-Schutzmaske, bevor der ÖVP-Bauernbund über Herdenschutz nachdenkt.



Johann Gratz, 5662 Gries im Pinzgau