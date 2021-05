. . . kommen auch andere gesundheitliche Probleme auf uns zu. Es ist nicht immer Corona, wenn man die Rettung oder den Notarzt dringend braucht. Und so möchte ich mich in Zeiten wie diesen bei dem Rettungsteam, beim Hubschrauberteam, beim Team der Notaufnahme, bei den Mitarbeitern auf der Intensivstation und auf der 2. Medizin in Salzburg bedanken.

In Zeiten wie diesen sind wir einfach nur dankbar, dass für meinen Papa die Hilfskette so perfekt funktioniert hat, in der Notaufnahme die Versorgung bestens geklappt hat und am 16. Mai ein Bett auf der Intensivstation für meinen Vater frei war.

Danke an alle, die in Zeiten wie diesen den richtigen Blick hatten, ihr Ziel in

Österreich erreicht haben und die gesundheitliche Versorgung aufrechterhalten haben. All jenen, die gewisse Maßnahmen immer wieder in Frage stellen, sich an die Vorschriften nicht gehalten haben oder gar gegen gewisse Maßnahmen und Vorschriften protestieren, möchte ich folgendes sagen: "Was würdet Ihr tun, wenn für Euch oder Eure Lieben keine medizinische Versorgung und keine Betreuung auf der Intensivstation möglich wäre?"

Seid doch genauso froh und dankbar, wie ich es bin, dass wir in Österreich und in unserem Fall im schönen Salzburg daheim sind und durch die gute medizinische Versorgung mein Papa wieder gesund werden kann!

Danke an alle Helfer und Mitarbeiter, die im Einsatz für unsere Gesundheit sind.

"#bleibtsgsund"!



Birgit Frauenschuh, 5205 Schleedorf