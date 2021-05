Individualverkehr am Glockner ist überholt

Anlässlich des jährlichen "Durchstichs" am Hochtor stellt sich mir die Frage bezüglich der Sinnhaftigkeit dieses Aufwandes und generell des Individualverkehrs auf der Großglockner Hochalpenstraße. Über 300.000 Fahrzeuge (2018) jährlich produzieren Lärm, Abgase sowie giftigen Reifen- und Bremsenabrieb in einer hochsensiblen alpinen Landschaft. Das ist Anachronismus in Reinform: Die Pasterze schmilzt so schnell wie noch nie dahin, wobei man gleichzeitig immer noch Pkw und Motorräder zu Tausenden auf die Großglocknerstraße lässt.

An schönen Sommertagen ist die Luft durch den Stau an den Mautstellen und Parkplätzen mit Benzin- und Dieselabgasen geschwängert.

Dazu kommen noch die Testfahrten und Bremsentests diverser Autohersteller und Sportwagenfahrer, die hier absolut nichts verloren haben.

Da Bund und Land Salzburg sowie Kärnten Eigentümer sind, ist die Politik gefordert, endlich den Individualverkehr einzustellen und den Betrieb durch regelmäßigen öffentlichen Busverkehr (z. B. halbstündlich oder stündlich je nach Wetter) von Juni bis max. Oktober zu gewährleisten.

Es reicht außerdem völlig aus, Anfang oder Mitte Juni aufzusperren (je nach Schneelage). Der Energieaufwand zur Räumung ist dann wesentlich geringer. Angesichts der Notwendigkeit, den Individualverkehr zur Vermeidung der Klimakatastrophe deutlich zu reduzieren, sind diese Maßnahmen dringend umzusetzen!



Peter Dullnig, 5760 Saalfelden