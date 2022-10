Individualverkehr generell reduzieren

Es ist schon sehr verwunderlich, dass es am Gaisberg einen "autofreien" Tag gibt, an dem aber die E-Autos fahren dürfen. In Zeiten der Energiekrise ist es kontraproduktiv, wenn man so halbherzig vorgeht. E-Autos verbrauchen jede Menge Strom und dafür werden sie bevorzugt! Im Haushalt wird uns empfohlen, einen "Gewessler"- Deckel auf den Topf zwecks Stromersparnis zu geben und der Verbrauch von Strom bei

E-Autos wird durch solche "Zuckerl" gefördert. Bitte wo ist hier die Logik?

Ein anderes Beispiel ist die Maut der Großglocknerstraße. Hier bezahlen E-Autos 28,50 Euro für eine Fahrt und herkömmliche Autos 38 Euro für die Straßenbenützung. Ist eine Gesellschaft, die eigentlich "nur" für eine Straßenbenützung kassiert, berechtigt, Fahrzeuge nach Emissionen einzuteilen und verschiedene Preise zu verlangen? Gibt es jetzt zwei Klassen von Autofahrern?

Die E-Mobilität im öffentlichen Verkehr ist absolut vorrangig, aber sollte der Individualverkehr nicht generell reduziert werden? Es ist energiemäßig wenig Unterschied, ob man fossile Energie verbraucht oder Strom, es müsste eigentlich um das Einsparen gehen.

Abgesehen davon ist dieser Druck zur Hinwendung zur E-Mobilität nicht nur aus technischen Gründen (Lithium-Produktion, Entsorgung etc.) fraglich, sondern weil sich viele Menschen teure E-Autos gar nicht leisten können. Da gibt es derzeit essenziellere Sorgen wie zum Beispiel die Bezahlung der Miete, der Energiekosten und die Aufwendungen für das tägliche Leben.



Gabriela Heimhofer, 5700 Zell am See