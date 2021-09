Industrielle Revolution Medizin-Revolution

Ich kenne und schätze das Krankenhaus Schwarzach (oder, wie wir nun sagen, das Kardinal Schwarzenberg Klinikum) als einen Ort, an dem regional verbunden, mit Herz und Augenmaß, exzellente, routinierte Medizin menschlich demütig und bescheiden praktiziert wird. Die Positionierung von Univ.-Prof. Dr. Andreas Valentin als ärztlicher Direktor konnte seinerzeit (nach einer kurzen Phase des Abenteuers) wohl als des Hauses würdig bezeichnet werden.

Arzt wird man nicht, Arzt ist man. Und ich habe auf meinem eigenen Weg wenige Kollegen/-innen getroffen, die so sicher Arzt (m/w/d) sind, wie Andreas Valentin. Er ist nicht nur Arzt, er ist Arzt mit Erfahrung mit natürlicher und nicht gecoachter Autorität. Er hört zu, er entscheidet überlegt, er organisiert hervorragend. Er kann führen (oder um in der Sprache seiner Absetzer/-innen zu bleiben), er hat Leadership. Kurz er kann nur als Idealbesetzung erscheinen.

Offensichtlich wird ihm nun das zum Verhängnis, was ich gerne als "Industrielle Revolution in der Medizin" bezeichne:

Mediziner/-innen und auch Angehörige des löblichen Pflegedienstes werden so zur austauschbaren Humanressource (mit den marktüblichen Verfügbarkeitsschwankungen) in einem vornehmlich von Theoretikern/-innen und externen Beratern/-innen "ersonnenen" Turmbau zu Babel. Sie haben zu leisten, sie haben sich der Metamorphose von Ärzten/-innen und Pflegern/-innen hin zu prozessoptimierten Mitarbeitern/-innen zu unterwerfen. Leitende Ärzte/-innen sollten so selbst "gut zu führen" sein. Das ist zumindest für mich die Botschaft aus der Demontage eines PrimarARZTES der Integrität eines Prof. Valentin.

Wenn man nun hören muss, dass sich Professor Valentin "leider Gottes" zu wenig um die Strategie eines Fixsterns am medizinischen Versorgungshimmel gekümmert habe, so würde ich, wenn man schon Gott in dieses doch sehr profane Spiel bringt, eher von "Gott sei Dank" sprechen, dass ein Mann seiner Qualität seine Ressourcen in Krisenzeiten als Arzt und exzellenter ruhiger Organisator einsetzen kann.

In der ehrlichen Hoffnung auf Umkehr verbleibe ich,



Dr. Tobias Jäger, MBA,, Frauenarzt und Geburtshelfer, ehem. Spitalsärztevertreter am Krankenhaus Schwarzach5061 Elsbethen-Glasenbach