Info-Veranstaltung zum Bahnhofsumbau Bürmoos

Am Freitag, 8. 10. 2021, fand am Bahnhof Bürmoos eine Informationsveranstaltung zum Bahnhofsumbau statt. Zeitraum 11 bis 13 Uhr. Ich frage mich nun, an wen sich diese Veranstaltung gerichtet hat. Offenkundig nicht an die Hauptnutzergruppe der Bahn, nämlich die Berufs- und Schulpendler. Die waren nämlich noch unterwegs bzw. noch beruflich tätig. Ich war zufällig bereits früher auf dem Rückweg, konnte gerade noch sehen (13.02 Uhr), wie die Informationstafeln verstaut wurden und das Büffet abgeräumt wurde.

So stelle ich mir eigentlich nicht eine zielgruppenorientierte Informationsveranstaltung vor. Bitte daher an zukünftige Veranstaltungen die Bitte, diese auch dann stattfinden zu lassen, wenn die Nutzer sie wahrnehmen können!

Es wird wohl kaum einer Urlaub dafür nehmen.

Thomas Keidel, 5111 Bürmoos