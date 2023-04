Information erweitert Horizont

Der Leserbrief von Frau Dr. Medek vom 14. 4. greift den wichtigen Punkt des Hintergrundwissens in der S-Link-Diskussion auf. Wir besuchten kürzlich eine Informationsveranstaltung - unter anderem mit Gunter Mackinger, der mit seinem umfangreichen Wissen viel Information rund um das Thema Verkehrsentwicklung in Salzburg und S-Link-Planung verständlich übermitteln konnte.

Interessant war die Information, dass es zur Finanzierung des schienenbezogenen Verkehrs in Österreich zweckgebundenes Geld aus der Mineralölsteuer vom Bund gibt. Dies wird von Salzburg seit Jahren nicht abgeholt. Begründung: Brauchen wir nicht. Dies kommt anderen Bundesländern zugute, z. B. Wien, Graz etc. Hier wird das Geld abgeholt!

Auch ist das Argument, das viele Geld statt in den S-Link in das bestehende Obussystem zu stecken, zu kurz gedacht. Salzburg hat auf der Straße keine Kapazitäten für einen Ausbau. Busse stehen schon seit Langem im Stau - gemeinsam mit dem Individualverkehr. Dies sind nur zwei Informationen von vielen aus dem Infoabend. Information erweitert jedenfalls so manchen Horizont.







Doris Einödter, 5400 Hallein-Rif