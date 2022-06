Information muss vorher erfolgen

Als "Schwarzer" und trotzdem Gegner des Garagenausbaus in der geplanten Form freut es mich, dass die Befragung so ausging, wie sie ausgegangen ist. Gleichzeitig brachte das Ergebnis zutage, wie man bei derartigen massiven Eingriffen in ganze Stadtviertel nicht vorgehen sollte.

Die Menschen müssen vorher umfassend informiert werden. Ich habe z. B. mit etlichen Leuten gesprochen, die total von der Tatsache überrascht waren, dass es keine Zufahrt von der Nonntaler Seite geben würde. Dass dies technisch gar nicht möglich gewesen wäre (Aussage Bgm. Preuner), glaube ich nicht, in Zeiten wie diesen ist das sicher nur eine Frage einer anderen Planung.

Und eine Befragung der Bürger bei so einer heiklen Sache wäre sinnvoller zu machen, bevor eine Detailplanung richtig Geld kostet. Und nicht nachher. Was spräche dagegen, wenn die Stadtregierung so etwas von sich aus machen würde und nicht versucht, mit kleinkarierten Argumenten die Initiative der Bürger zu Fall zu bringen?

Apropos "kleinkariert": Warum kann man sich in unserer Stadt nichts anderes vorstellen, als sich unterirdisch durch den berüchtigten Seeton durchzugraben? In Österreich gibt es die besten Seilbahnbauer der Welt. Es wurden auch auf Initiative des Stadtvereins bereits Projekte vorgestellt, wie man moderne verkehrstechnische Lösungen "oberirdisch" zustande brächte. Aber wenn moderne Alternativlösungen nur ein mitleidiges Lächeln in der Stadt abbekommen, muss man eben den S-Link weiterverfolgen und möglicherweise auch damit scheitern.



KR Mst. Walter Braun, 5020 Salzburg