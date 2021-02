Infragestellung der Sprachentwicklung

Leserbrief zu Leitartikel von Andreas Koller "Unheilvolle Entwicklung im Schatten der Pandemie" vom 6. 2.

Andreas Koller ein hohes Maß an Sprachsensibilität und Ausdrucksvermögen zuzugestehen, heißt nicht, ihm zu schmeicheln. Dennoch kann man seine Beobachtung einer unheilvollen Sprachentwicklung in der Pandemie infrage stellen. Kickls verbale Inszenierungen sind keine Folge von Corona, vielmehr setzt er seiner Chuzpe die Krone auf. Trump gibt nur seinen Namen für einen neu entdeckten Ismus, die sprachlichen Muster dahinter sind vermutlich so alt wie Sprache selbst. Tabus und ihre Brechung sind Formkonstanten von Kommunikation, der Verrohung stehen neue Empfindsamkeiten entgegen, wobei alle Varianten auf Traditionen reflektieren. Wichtig für mündige Bürger (die mündigen Journalismus stützen und brauchen) sind grundlegende Qualitäten von Sprache und ihrem Gebrauch im gesellschaftlichen Kontext, der sich nach wie vor aus den Ideen der Aufklärung herleitet. Das Problem ist, die Menschen anzusprechen, die mit dieser Tradition nichts anzufangen wissen, sei es aus einem Machtreflex heraus, wegen psychischer Defizite oder schlichtem Mangel an Sprachvermögen. Wir brauchen Intellektuelle, die in Ehrfurcht vor dem Menschen zu verstehen trachten, warum gerade die ganze Welt marschiert, Medienleute und Politiker, die nicht in beständiger Phraseologie verhaftet bleiben, sondern tatbestimmendes Ethos entwickeln. Wir brauchen Eliten, die öffentlich Verantwortung übernehmen und Vorbilder für Solidarität. Damit die Grenze zwischen freien, mündigen Bürgern und Mob scharf bleibt.







Erhard Petzel, 5020 Salzburg