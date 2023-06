Ingenieurskunst und Klimaschutz

Zum Leserbrief "Vorbildwirkung bei Klimabeeinflussung" (12. 6. 2023): Sehr geehrte Frau Pürrer-Lochbichler, ich hab's gewusst: Irgendjemand wird das Gaisbergrennen auch heuer wieder madigmachen.

Aber Ihre Frage ("Wie passt das zusammen?") kann ich unbedingt mit Ja beantworten. Denn ich hab eine Riesenfreude, meinen 1986er-Audi-Ur-Quattro flott durch die Gegend zu bewegen - umso mehr wenn es mit Gleichgesinnten passiert. Ohne notwendigen Grund und nur nach dem Motto "Der Weg ist das Ziel". Am Samstag waren es an die 60 Kilometer.

Aber genauso war es für mich klar, am Montag dank Klimaticket mit der Bahn nach Wien in meine Kanzlei zu fahren. So geht Bewahrung und Pflege von Ingenieurskunst mit Klimaschutz zusammen!



Dipl.-Ing. Reinhold A. Bacher, MSc., Salzburg/Wien