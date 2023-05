Inhaltliche Breitenötig

Auf die Mitte, auf den Mittelstand (der leider kleiner geworden ist) größtes Augenmerk zu legen wäre für eine auch geschrumpfte Volkspartei sehr wichtig, um nicht noch weiter zu schrumpfen. Denn wird die Mitte ignoriert, dann wachsen die Ränder, wie öfters bildlich erklärt wird. Also brauchen Parteien, die mehr als Kleinparteien sein wollen, eine Integrationsfigur an der Spitze, die auch führen kann und die möglichst gute Berater für ihre inhaltliche Breite hat. Um solche möglichst geeigneten Personen an die Spitze kommen zu lassen, braucht es Früherkennung von solchen Talenten und Förderung, jedenfalls keine internen Blockaden. Reine Karrieristen, die nur das Ego oder nur enge Parteizäune im Blick haben, sind da nicht gemeint.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt