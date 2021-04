Initiative gegen Bodenverbrauch

Endlich scheint sich mit der breit aufgestellten Initiative unter der Leitung des Chefs des Naturschutzbundes, Winfrid Herbst, etwas in Bezug auf den völlig plan- und maßlosen Bodenverbrauch in unserem Bundesland zu verändern. Diskutiert wird schon lange über dieses Problem, geschehen ist bisher leider viel zu wenig. Erfreulich ist auch, dass man sich nicht von den politischen Parteien vereinnahmen lässt. Nur so kann man unabhängig und ohne Zwang agieren.

Ich wünsche Herrn Herbst und seinem Team viel Kraft und Ausdauer bei der Be-

wältigung dieser Herkulesaufgabe. Sie werden beides brauchen.





Erich Pazdera, 5020 Salzburg