Inklusion ist dem Staat nichts wert

Zum Leserbrief "Früher reichte eine kürzere Ausbildung" von Herrn Mag. Behrens (6. 11. 2023):

Ich bin ganz der Meinung des Herrn Mag. Behrens, dass die Verlängerung der Studienzeit für Lehrer/-innen nichts bringt/ brachte, auch das Konzept der Ausbildung ist schlechter statt besser geworden. So gibt es z. B. keine eigene Studienrichtung für Sonderpädagogen/-innen. Die Studenten/-innen sind in diesem Gebiet eindeutig zu wenig vorbereitet. Ich erlebe das als Sonderpädagogin tagtäglich. Auch hat die Praxis aktuell zu wenig Raum.

Ich möchte mich aber deutlich dagegen verwehren, dass die Inklusion an fehlenden Kompetenzen unserer Schüler/-innen schuld sei. Vielmehr muss man wissen, dass auch die Inklusion in Österreich nicht funktioniert, aus Mangel an Ressourcen. Denn funktionierende Inklusion kostet Geld.

Die Schule wird einerseits überfrachtet mit Themen und Zuständigkeiten, als könnte sie die Welt retten. Andererseits wird aber an allen Ecken und Enden gespart. Es bleibt einfach keine Zeit, Lesen, Rechnen, Schreiben gut und gründlich zu üben.

Die Inklusion ist ein wichtiger Baustein zeitgemäßer Pädagogik, die Menschen auf ein vorurteilsloses, empathisches Miteinander im Leben vorbereiten kann. Genau das, was wir heute brauchen.

Leider ist es unserem Staat nicht genug wert.

Dipl.-Päd. Marianne Leeb, 2000 Stockerau