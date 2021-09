Innenstadtbewohner brauchen die Garage

Zum Leserbrief von Herrn Bernhard W. Eigelshofen in Bergheim vom 13. 9.: Es wundert mich, dass immer wieder Leute von Umlandgemeinden sich in Sachen der Stadt Salzburg einmischen. Ich mische mich auch nicht in Bergheim, Anif oder beim Krauthügel ein.

Ich bin 75 Jahre und seit meiner Geburt Innenstadtbewohner. Wir Innenstadtbewohner haben nicht wie die Kritiker der Mönchsberggarage das Auto vor der Tür stehen.

Wir brauchen die Garage, da es immer mehr Tage gibt, an denen sie voll ist und wir nicht wissen, wo wir unser Auto abstellen sollen. In der Stadt fahre ich sowieso mit dem Obus.



Walter Jellmair, 5020 Salzburg