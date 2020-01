Innovation versus Raumordnung

Zum Bericht "Radstadt steht vor schwieriger Entscheidung" im SN-Lokalteil vom 9. 1. 2020: Wir befinden uns erst am Beginn eines enormen E-Mobility-Booms, welcher seine eigene Dynamik entwickelt und ungeachtet jeglicher Kritikpunkte wie der CO 2 -Bilanz und der hohen Anforderungen an das Stromnetz stattfinden wird. Es ist beachtlich, dass ein Radstädter IT-Unternehmen hier mit innovativen Softwarelösungen in Teilen Europas vertreten ist. Sollte das junge Vorzeigeunternehmen trotz der sehr guten Perspektiven den Standort in Radstadt nicht halten können, gibt es bestimmt genügend Alternativen für die qualifizierten IT-Fachkräfte und das neu errichtete Bürogebäude. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass renommierte IT-Dienstleister oder andere Softwareentwicklungsunternehmen die Niederlassung in deren Konzern eingliedern und mit ähnlich spannenden Aufgaben am Standort weiterführen.

Die Stadt-ÖVP sowie die Bürgerinitiative sollten meiner Meinung nach etwas weitsichtiger denken. Die Erweiterung bietet die einmalige Chance, ein Henne-Ei-Problem in der Region zu lösen, sprich: zu wenige IT-Fachkräfte gegenüber kaum vorhandenen IT-Unternehmen in einer stark wachsenden zukunftssicheren Branche.



Markus Schober, 5550 Radstadt