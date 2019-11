Jedes Kind kennt in Österreich Lawinenverbauungen. Man errichtet sie klugerweise dort, wo Lawinen sich bilden, bereits ganz oben am Berg, nicht erst unten im Tal.

Da stellt sich die dringende Frage: warum investiert man in teure Grenzschutzmaßnahmen, anstatt Menschen in ihren Herkunftsländern zu Lebenschancen zu verhelfen? Diese Menschen nehmen jedes Risiko auf sich, um wenigstens das nackte Leben zu retten, sich und ihren Kindern ein elendes Verhungern zu ersparen!

Innovative Wirtschaftshilfe, Startups unterstützen, mit technischer Innovation Arbeitsplätze schaffen, Solarenergie forcieren, wo Wüsten wachsen …

Wenn Innenminister Wolfgang Peschorn das höchst brisante Thema Migration aufgreift, und Inge Baldinger (SN v. 6. 11.) darüber in den SN berichtet, warum gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass unser Land mit einem lächerlich kleinen, immer geringer werdenden Beitrag (2018 0,26 Prozent des BNE, 2017 0,3 Prozent) Hilfe verweigert, wenn es darum geht, Fluchtursachen an der Wurzel zu bekämpfen?

Glaubt irgendjemand, dass Menschen aus bloßem Jux und Tollerei ihre angestammte Heimat verlassen, und das höchst gefährliche Abenteuer einer Flucht ins Ungewisse auf sich nehmen, wenn sie nur einigermaßen Lebenschancen in ihrer Heimat finden könnten?

Hedi und Dr. Robert Wychera, 3424 Zeiselmauer