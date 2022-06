Innovatives Sanierungsprojekt

Ich habe mit großem Interesse den Artikel über die Sanierung der in den 80ern errichteten Wohnanlage Friedrich-Inhauser-Straße in Salzburg gelesen.

Ohne Zweifel ist es ein innovatives Projekt, das die Heimat Österreich umgesetzt hat.

Wärmerückgewinnung durch Abwasser, Solaranlagen auf den Flachdächern, das Mobilitätskonzept etc.- alles sehr begrüßenswerte Projekte.

Doch im Vergleich zur alten Wohnanlage wurden die Grünflächen drastisch reduziert bzw. verdichtet! Und daher ist es in meinen Augen nicht klimaoptimiert.

Um in der heutigen Zeit klimafreundlich zu bauen, gehören neben Energieeffizienz auch Begrünung zum Klima- und Umweltschutz. Das heißt alle freien Flachdächer hätte man begrünen und ebenso die Parkflächen und Gehwege (alle verdichtet) mit Rasenziegel versehen müssen. Auch mehr Sträucher und Bäume (z. B. Spalierbäume = Platz sparend, bieten auch Sichtschutz) auf den bestehenden Rasenflächen würden das Wohnklima deutlich verbessern. Aber es besteht ja noch die Möglichkeit nachzurüsten.

Herlinde Fitz, 5020 Salzburg