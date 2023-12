Inspirationsquelle einer Politikerin

Man kann Politik in Österreich eigentlich nur noch mit Galgenhumor verfolgen, wobei Humor schon ziemlich verdrängt wird. Statt in schwierigen Zeiten gemeinsam für Österreich zu arbeiten, gibt es eine Haxlbeißerei nach der anderen. Untersuchungsausschüsse, so weit das Auge reicht. Na ja, es ist ja auch kein Wunder.

Inspiration für diese neue Methode, Politik zu gestalten, kommt aus seltsamen Quellen. Da hat sich z. B. die Landeshauptmannstellvertreterin und Landesrätin für Natur- und Umweltschutz, Marlene Svazek, als Inspirationsquelle für ihre Politik das Bild der ersten geschossenen toten Wölfin aus Salzburg ins Arbeitszimmer gehängt. Man darf auf weitere Entscheidungen aus diesem Büro gespannt sein.

Heidrun Plöchl, 5582 St. Michael