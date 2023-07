Intaktes Bildungswesen

Der Leserbrief von Frau Dr. Erne Hackl vom 10. Juli 2023 "Was braucht das Bildungssystem?" bedarf einiger Hinweise, die ein Grundübel an öffentlichen Schulen relativieren. 1998/1999 lief ein Ausbildungslehrgang für Schulentwicklungsberater/-innen für Lehrende in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten. Damit wurde vor Jahrzehnten die Möglichkeit im lokalen und regionalen Bereich von Schulentwicklung eröffnet. Dazu gehören die Bereiche Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung. Im Bereich des Schulqualitätsmanagement besteht die Aufgabe einer regelmäßigen Beratung. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich eine Fachdidaktik für die einzelnen Schulfächer bzw. Fächerbereiche. In den einzelnen Lehramtsausbildungen ist Fachdidaktik enthalten. Hinzuweisen ist auf den Bereich Prüfungsdidaktik, der zunehmend in einer modernen Bildungslandschaft für Zertifizierungen wesentlich ist. Lehrerbildung mit Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten erhält große Bedeutung.

Als Teilnehmer an all diesen Maßnahmen sehe ich kein marodes Bildungswesen, ungeachtet immer notwendiger aktueller bildungspolitischer Maßnahmen.



Dr. Günther Dichatschek MSc., 6370 Kitzbühel