Zu ",Defizite in der Integration nähren die Angst vor Islam'" (SN vom 22. 1. 2020): Lieber Herr Prlic, zuerst ein Gutes 2020.

Ja, das stelle ich auch immer wieder fest, und das sagen mir sowohl meine Salzburger als auch meine Stuttgarter Freunde, wenn ich mal wieder einen Besuch in der alten schwäbischen Heimat mache.

Die Deutschen, vorwiegend im Westen, gehen etwas entspannter damit um, obwohl manche Gruppen mit Migrationshintergrund auch nerven.

Und wie Herr Aschauer sagt, beide Seiten müssen sich bewegen und sich anstrengen.



Aber das gilt generell weltweit. Sitze gerade hier in einem Hotel in Bad Gastein und das Mädchen aus dem Baltikum, das hier seit 9 Monaten serviert, versteht immer noch nicht, was ein "Großer Brauner" ist. Kann immer nur noch Englisch. Wills auch gar nicht wissen, sie geht davon aus, dass alle Englisch können.

Kann ich ja auch recht gut, aber die Verkehrssprache hier ist nun mal zuallererst Deutsch.



Kurt Fuchs, 5020 Salzburg