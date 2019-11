Integration - dialoge 2019

Am 25. November 2019 war im Café Kowalsky ein Dialog mit Felix Gottwald als Vortragenden, aber niemand wusste davon. Anwesend waren nach meiner Überzeugung nur Leute aus dem Umfeld der Organisatoren und verließen sogar einige Stammgäste vorher das Lokal.

Die Qualität des Dialogs hätte sich mehr Zuhörer verdient. Leider war jedoch nicht eine Person anwesend, von der man sagen könnte, das sei jemand zu Integrierender und meldeten sich auch keine Integrationsgegner zu Wort. Da das ganze unter Patenschaft der Salzburger Landesregierung stand und noch eine Abschlussveranstaltung in St. Virgil ist, frage ich mich wieder einmal, wer denn das ganze bezahlt und wie sinnvoll das alles ist.

Ich denke, wenn man zu Integrierende und deren Gegner erreichen will, sollte man auch in Stadtteile und deren Lokale gehen, wo man diese Menschen auch trifft.

Da wär's halt nicht so gemütlich.







Peter Damjanovic, 5026 Salzburg