Integrationsklassen - früher und heute

Als die Flüchtlingskinder aus Bosnien kamen, war ich gerade in der Volksschule. Während heute die Deutschklassen während nahezu der ganzen Unterrichtszeit stattfinden, war es damals in der Volksschule in Mödling genau umgekehrt. Unsere engagierte Lehrerin hatte damals den Deutschunterricht selbst übernommen. In allen Fächern, wo sie nicht anwesend war (Religion, Handarbeiten, ...) pilgerte sie mit der immer größer werdenden Gruppe von Neuankömmlingen in ein extra Zimmer und paukte Deutsch.

Zudem richtete sie ein System ein, das man heute wohl als "Buddy-System" bezeichnen würde: Jedes neue Flüchtlingskind wurde neben ein solches gesetzt, welches schon länger bei uns war. Dadurch konnte das schon fortgeschrittenere Kind dem neuen helfen, dem Unterricht schneller folgen zu können. Mir ist bewusst, dass diese Art der Integration einfacher war, da alle Kinder dieselbe Sprache sprachen. Doch ganz sicher weiß ich, dass binnen einem Jahr alle neuen Klassenkameraden in Deutsch uns um nichts nachstanden.

Mag. Magdalena Punz-Weiland, 1210 Wien