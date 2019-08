Interessenkonflikt Wiederansiedelung großer Beutegreifer

Sehr geehrter Herr Bayer! Danke für Ihren interessanten Beitrag "Ein bisserl den Wolf streicheln".

Nachdem wir uns Tirol mit seinen kleinstrukturierten bäuerlichen Betrieben nicht ohne Beweidung vorstellen können, bitte ich um Ihre neutrale Berichterstattung und vielleicht sogar um Ihre persönliche Unterstützung, eigentlich, in einer gemeinsamen Sache. So wie viele bäuerliche Betriebe in Tirol so sind auch wir im Ötztal auf Grund der aktuellen Entwicklungen zutiefst verunsichert. Deshalb unsere klare Botschaft als Signal an unseren Herrn Landeshauptmann, welche nicht als Drohung, sondern als unser lauter Hilferuf an ihn persönlich zu verstehen ist.

Konkret fordern wir nicht die neuerliche Ausrottung von Wolf und Bär hier bei uns in Tirol ein. Das war, ist und kann nicht unser gemeinsames Ziel sein. Wir fordern von der Tiroler Politik zum Schutz unserer Tiere ein paar wenige, ohne großen Aufwand rasch umsetzbare Maßnahmen ein.

Diese Maßnahmen sind:

Die persönliche Wertschätzung und Unterstützung vom Landeshauptmann von Tirol, ungefilterte Information in Echtzeit, Transparenz, Mitbestimmungsrecht auf Augenhöhe, Budget, gerechte Entschädigungen, Zusammenhalt.

"Suugelen suugelen höörla leck leck leck!" So der uralte Lockruf der Schafhirten aus dem hinteren Ötztal. Die Schafe folgen diesem Ruf seit Jahrtausenden. Er steht als Synonym für die derzeitige Situation in den Tiroler Bergen. Verstummt er, verstummt unsere Tiroler Kultur.

Eines muss uns allen klar sein, zuerst gehen unsere Tiere, dann unsere Gäste und am Schluss verlassen unsere Menschen die alpinen Regionen. Abwanderung und Urbanisierung nehmen so wie in vielen anderen schönen Regionen Europas auch ihren unheilvollen Lauf.

Nur gemeinsam können Tourismus und Landwirtschaft die wirtschaftliche und gesellschaftliche Vitalität der Regionen sicherstellen. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass die Ängste und Sorgen von uns Bauern gehört und ernst genommen werden.

Ein respektvoller Umgang mit unseren Tieren auf den Tiroler Hochalmen ist die Voraussetzung dafür, dass mit gemeinsamen Lösungen die Grundlagen zum Schutz von Wolf und Bär geschaffen werden können.



Heinz Wolf, 6020 Innsbruck