Internationalisierung - ein PLUS!

Das Thema "Internationalisierung" wird an einigen Fachbereichen der Paris-Lodron- Universität Salzburg schon seit vielen Jahren großgeschrieben. Dennoch, oder gerade deshalb, hat dieser wichtige Bereich im amtierenden Rektorat einen besonderen Schub erhalten, beispielsweise durch die deutliche Aufwertung des vormaligen Büros für Internationale Beziehungen in eine vollwertige Abteilung. Die PLUS hat es durch proaktives Bestreben des Rektorats geschafft, Mitglied in einer der neuen Europäischen Universitätsallianzen zu werden.

Was zunächst sperrig und nach zusätzlicher Bürokratie klingt, ist nichts weniger als die dritte große Reform in der Hochschullandschaft Europas. Erasmus-Mobilitäten von Studierenden zwischen Universitäten und die Vereinheitlichung der Studienabschlüsse mit einem gemeinsamen Credit-System (Bologna-Prozess) sind längst Selbstverständlichkeit. Die aktuelle dritte Welle ist noch ambitionierter: nationalstaatliche Hürden weiter abzubauen und übergreifende Studien an verschiedenen Standorten zu ermöglichen.

Die Universitätsallianz CIVIS, der die PLUS angehört, ist eine von über 40 Allianzen, die den europäischen Hochschulraum für die nächsten Jahr(zehnt)e wesentlich prägen werden. Unsere Universität profitiert davon außerordentlich. Über die starke Vernetzung mit zehn weiteren Universitäten in Europa und die Schaffung gemeinsamer Lern- und Lehrformate, Curricula und Forschungsprogramme gewinnt die PLUS an Außenwahrnehmung, Bedeutung und Selbstvertrauen.

Die Universitätsleitung hat seit Oktober 2019 ganz wesentliche Schritte gesetzt, welche die bedeutenden Engagements einzelner Forscher/-innen oder Fachbereiche in einen strategischen Rahmen setzen: Internationalisierung ist als gesamtheitliches Ziel in Lehre, Forschung und in Verwaltung verankert. Ein Internationalisierungsaudit (das erste seiner Art in Österreich) hat wertvolle Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die im Entwicklungsplan 2024-27 Eingang finden. Dies wird nicht nur übergeordneten Zielen des Bildungsministeriums gerecht, sondern auch in internationalen Rankings immer mehr gefragt. Dort gewinnt neben den klassischen Indikatoren der Publikationsleistung auch die gesellschaftliche Relevanz immer mehr an Bedeutung (Stichwort "Third Mission"). Letztendlich spielt dies auch zurück auf die standörtlichen Qualitäten Salzburgs, die für unsere Universität nahezu einzigartig sind, und die sie in einer gelebten und gepflegten Willkommenskultur für internationale Gäste voll ausspielen kann und muss.

Uns freut, was wir in den letzten Jahren beim Zukunftsthema Internationalisierung gemeinsam erreicht haben und wir wollen diesen Weg gerne weitergehen.



Stefan Lang (Internationalisierungsbeauftragter an der Fakultät für Digitale und Analytische Wissenschaften) und Martin Knoll (Wissenschaftlicher Koordinator für die Universitätsallianz CIVIS an der PLUS),