Inzidenzzahlen im Vergleich

Kann es sein, dass wir im ständigen Länderranking, betreffend die Sieben-Tagesinzidenz (100,4 in Österreich zu 68 in Deutschland), völlig übersehen, dass in verschiedenen Ländern sehr unterschiedliche Teststrategien angewandt werden?

In Deutschland zum Beispiel wurde bisher - auf die Bevölkerung umgerechnet - weniger als die Hälfte getestet als in Österreich (10,7 Mio Ö, Stand 10.2., zu 40,7 Mio D, Stand 4.2.). Kann es nicht sein, dass es dort eine viel höhere Dunkelziffer gibt als bei uns, vor allem da die täglichen Todeszahlen dort zur Zeit sogar dreimal höher sind als in Österreich (gestern 29 Ö zu 813 D)?

Da sollte sich Herr Minister Anschober doch etwas besser beraten lassen vor dem nächsten Interview mit Armin Wolf, denn im direkten Vergleich steht Österreich vielleicht gar nicht so schlecht da.

Wir sollten wirklich froh sein, dass die Schulen endlich wieder aufgehen und hoffen, dass Gastronomie, Tourismus und Kultur nicht länger Berufsverbot haben!





Katharina Böhme, 5020 Salzburg