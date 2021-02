Inzidenzzahlen im Vergleich

Aus gegebenem Anlass eine Anmerkung zur Statistik betreffend die Coronapandemie im Vergleich zweier Länder, z. B. Österreich und Deutschland: Die wichtigste Vergleichszahl ist scheinbar die Sieben-Tage-Inzidenz-Zahl (positive Coronafälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen). Diese Zahl hängt unmittelbar mit der Anzahl der Testungen zusammen. Wer viel testet, hat auch viele positive Fälle, wer wenig testet, wenige. Uns fehlt hier aber ein viel wichtigerer Vergleichswert und zwar: Wie hoch ist der Prozentsatz der positiven Fälle unter den getesteten Personen? Dieser Prozentsatz würde mehr Aufschluss geben. Hier ein grober Vergleich: Deutschland hat ca. 83 Millionen Einwohner und führte bislang zirka 42 Millionen Testungen durch (entspräche in etwa 51 Prozent der Bevölkerung). Die Inzidenzzahl liegt in Deutschland derzeit bei zirka 58.

Österreich hat hingegen zirka neun Millionen Einwohner und führte fast zwölf Millionen Testungen durch (entspräche zirka 133 Prozent der Bevölkerung). Die Inzidenzzahl liegt hierzulande bei zirka 107.

Österreich hat bisher bezogen auf die Einwohnerzahl 2,6 Mal so viel getestet wie Deutschland. Hätte Deutschland genau so viel getestet, würde die Inzidenzzahl Deutschlands wahrscheinlich um 150 liegen, also um zirka 40 Prozent höher als in Österreich.

Dipl.-HTL-Ing. Mathias Kronreif, 5450 Werfen