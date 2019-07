Sehr geehrte Redaktionsleitung!

Dass es im Internet relativ leicht möglich ist, Unwahrheiten schnell und weltweit zu verbreiten, ist eine traurige Tatsache.

Dass sich aber die SN als bisher seriös wahrgenommenes Printmedium an solchen "Schmutzkampagnen" beteiligen, ist für mich neu. Wie anders ist zu verstehen, dass Sie einerseits von einer Internet-Schmuddelseite berichten und dann den darin vorgebrachten Inhalt (Kurz als Kinderpornodarsteller in den 1990er Jahren) auch noch abdrucken. Detto die Email mit Kurz' Beziehungen zu minderjährigen syrischen und afghanischen Strichern.

Sie agieren damit genau nach dem Motto "Irgendwas wird schon hängenbleiben".

Ich hoffe nur, dass Sie - falls sich diese Anschuldigungen als unwahr herausstellen - auch den Mumm haben, dies in großen Lettern auf Seite 2 zu veröffentlichen und sich bei Herrn Kurz entschuldigen.





MMag. Peter Mach, 5280 Braunau