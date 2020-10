Irre Raumordnung gehört beendet

Zu "Verkehr verursacht die meisten Emissionen" (SN vom 7. 10. 2020): Zum wiederholten Male beschäftigen sich die SN mit dem Thema Verkehr und CO2. Will man den Verkehr reduzieren, wäre das Allerwichtigste, die völlig irre Raumordnungspolitik der weiten Wege zu beenden. Diesen Raumordnungs-Super-GAU sieht man am besten bei uns in Nußdorf, aber vermutlich ist es in vielen Gemeinden nicht anders. Hier wird in weit entfernten Bauernweilern Bauland gewidmet, während Leute mit zentrumsnahen bestens geeigneten Grundstücken keine Chance zum Bauen haben. Im vier Kilometer entfernten Bauernweiler Pinswag war sogar ein Baulandmodell geplant, das nur daran scheiterte, dass sich dafür keine Interessenten fanden, die so weit entfernt wohnen wollten. Die Folge sind Millionen sinnlos gefahrener Kilometer, weil Leute zum Teil sogar vom Flachgau ins Innviertel auswandern und dann zur Arbeit nach Salzburg fahren. Sogar die Grünen stehen hinter dieser Raumordnungspolitik der weiten Wege und denken nicht im Entferntesten daran, diese zu ändern, stattdessen rufen sie, so wie

Dr. Schwaiger auch, nach einer CO2-Steuer, um die Vertriebenen auch noch zu bestrafen.



Hans Haberl, Kleinberg, 5151 Nußdorf