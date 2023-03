Irritation einer Ex-ÖVP-Bürgermeisterin

Mag. Monika Schwaiger, Ex-Bürgermeisterin von Seekirchen, ist irritiert und entsetzt darüber (Brief an die SN, 23. 3.), dass die niederösterreichische ÖVP eine Koalition mit der FPÖ eingegangen ist, und zwar nur um des Machterhalts wegen. Die ÖVP habe damit ihre christlich sozialen Werte verraten. Als ehemaliger Gemeindevertreter in Seekirchen muss ich Frau Schwaiger allerdings daran erinnern, dass sie während ihrer Amtszeit zehn Jahre lang ausschließlich mit der FPÖ zusammengearbeitet. Die FPÖ-Vertreter in Seekirchen sind nicht anders gestrickt als ihre Kollegen in Niederösterreich, was sich bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise im Jahr 2014 deutlich zeigte.

Bemerkenswert erscheint mir auch die Aussage von Frau Schwaiger, dass sie zehn Jahre lang als Bürgermeisterin bemüht war, die ÖVP "bestmöglich zu repräsentieren". Ja, dafür hat sie sich bemüht. Ist eine Bürgermeisterin allerdings nicht dafür gewählt, die Interessen aller Gemeindebürger zu repräsentieren? Nach dem Ausscheiden aus der Politik geben sich Politiker bekanntlich ehrlich. Oder war es einfach ein Freudscher Versprecher?





Dr. Alois Federsel, 5201 Seekirchen