Irritierende Ämterkumulation

Das SN-Interview mit Herrn LH Haslauer zu der für viele Salzburger Familien unbezahlbaren Kostenexplosion für Strom und Wärme wirft Fragen auf:

Wie erklärt uns die ÖVP die für den geschröpften Bürger unvereinbare Ämterkumulation eines Landeshauptmanns, eines Bürgermeisters und anderer politischer Funktionäre - die doch für ihre eigentliche Aufgabe, die Lebensbasis aller Salzburger/-innen zu gewährleisten und schützen, großzügig honoriert werden - mit der zutiefst widersprüchlichen Aufgabe, sich als Kapitalvertreter und Aufsichtsräte "der Gewinnmaximierung" für Aktionäre und einige Privilegierte "verpflichtet" zu fühlen (Zitat Dr. Haslauer)? Er nennt das glatt "soziale Verantwortung" und sorgt sich kaum um die am Existenzminimum stehenden Menschen, sondern vielmehr darum, ob es ihm politisch wohl nicht schade. Letzteres kann man nur hoffen! Denn was dafür zusätzlich lukriert wird, bleibt ein Geheimnis.

Warum richtet man in Salzburg nicht ein, was in Vorarlberg, Tirol oder Kärnten selbstverständlich und auch hier dringend notwendig ist: Die gemeinnützige Organisation unserer Energieversorgung, eine gerechte Kostenstruktur, die nicht zu Lasten der Verbraucher auf höchstmögliche Profite spekuliert. Warum ducken die Grünen sich bei diesem Thema weg?

Wo bleibt die einst politisch engagierte, neoliberal-kapitalistische Auswüchse in die Schranken weisende SPÖ? In Salzburg spürt man nichts mehr davon, nichts von einer demokratischen, einer sozialen, oder gar einer wirklich "bürgerlichen" Partei.





Dr. Leo und Waltraud Prothmann, 5020 Salzburg