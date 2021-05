Israelische Flagge auf dem Bundeskanzleramt

Dass auf dem Bundeskanzleramt neben der österreichischen Fahne und der Fahne der EU aus Gründen der Solidarität mit Israel die Fahne Israels gehisst wurde, war aus meiner Sicht ein gravierender diplomatischer Fehler und beweist, dass sich Bundeskanzler Kurz und Außenminister Schallenberg vor dieser Maßnahme offensichtlich nicht mit der Geschichte der Israelis und der Palästinenser auseinandergesetzt haben.

Zunächst ist aber festzuhalten, dass der Staatsvertrag und die Neutralität noch immer als die stabile Achse der österreichischen Außenpolitik gelten und Österreich im Hinblick auf die schwierige Balance zwischen Ost und West auch künftig eine möglichst überparteiliche Außenpolitik benötigt. Im gegenständlichen Nahostkonflikt die gesamte Schuld auf die Palästinenser abzuwälzen, wie es durch das Hissen der israelischen Flagge am Bundeskanzleramt dokumentiert wurde, ist jedenfalls falsch und zwar aus folgenden Gründen:

Aufgrund des langjährigen Wunsches der Juden, die vorher in kleinen Gruppen in verschiedenen Ländern Europas lebten, wurde 1948 Israel gegründet und zwar nicht irgendwo, sondern auf dem Gebiet des ehemaligen jüdischen Reiches. Allerdings lebten auf diesem Gebiet seit Jahrhunderten Araber, auch Palästinenser genannt. Der ursprüngliche Plan, das Gebiet in einen jüdischen und einen arabischen Staat zu teilen, wurde von der arabischen Seite abgelehnt, weil sie das ganze Gebiet als ihr Land betrachteten. Nach dem ersten Krieg, den Israel gewann, wurden arabische Landesteile besetzt und viele Palästinenser flohen in den Gaza-Streifen und in das Westjordanland. De facto ist also die Besetzung arabischer Landesteile durch Israel die Ursache für die permanenten militärischen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Israelis. Abschließend sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Kreiskys kreative und vorausschauende Nahostpolitik bereits in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts eine Zweistaaten-Lösung vorsah. Ein Vorschlag der im Kontext mit direkten "Gesprächen der Feinde" weiterverfolgt werden sollte.







Herbert Stocker, 5020 Salzburg