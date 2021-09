Ist Besucherregelung gerechtfertigt?

Aktuell gelten in den SALK folgende Bestimmungen für Patientenbesuche: Eine Besucherin oder ein Besucher für eine Stunde für eine Patientin oder einen Patienten an einem Tag. Besuchszeiten von 14 bis 17 Uhr, Zutritt bis 16 Uhr. Alle Besucher müssen in den Häusern FFP2-Masken tragen, dies unter Einhaltung der 3-G-Regel.

Mir fällt es schwer, eine logische Erklärung für diese Besucherregel zu finden. Ich bin sehr wohl darüber informiert, dass es Ausnahmen gibt, wie zum Beispiel kritische Lebenssituationen sowie die Seelsorge.

Warum darf ein Patient einen Besucher für eine Stunde empfangen? Mittlerweile finden Kulturveranstaltungen, Sportveranstaltungen und diverse Events wieder statt, die Wirtshäuser und Bars dürfen unter Einhaltung der 3-G-Regel wieder besucht werden.

Die Wichtigkeit und die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit unserer Patienten durch Besuche im Krankenhaus, dürften wohl nicht zu hinterfragen sein. Besuche stellen für Patienten ein Highlight dar, lenken von ihrem Leid und den Sorgen ab, verkürzen den Tag und können sich dadurch positiv auf die Rekonvaleszenz auswirken.

Besuche im Krankenhaus unter Einhaltung der 3-G-Regel und dem Tragen einer FFP2-Maske für nur eine Person und dies für eine Stunde finde ich in vielen Fällen unangebracht, diskriminierend und in keiner Weise patientenorientiert! Kein Virologe, Epidemiologe oder Hygieniker kann dies adäquat rechtfertigen.

Zudem möchte ich festhalten, dass das Tauernklinikum und das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum diesbezüglich patienten- und angehörigenorientiertere Maßnahmen getroffen haben und mit Sicherheit kein größeres Risiko eingehen.



Lilly Brugger, 5400 Hallein-Rif