Ist Corona Schall und Rauch?

Wer dachte, die dilettantische Corona-Krisenpolitik der österreichischen Regierung sei nicht mehr zu toppen, irrt gewaltig. Jetzt fällt auch noch mitten in einer Infektionsphase die Quarantäne. Gegen jede Vernunft, gegen die Meinung regierungsunabhängiger Expertinnen und Experten. Diese Idiotie wird - und da bin ich sicher - spätestens im Herbst wieder aufgehoben.

Was die Regierungschefs Nehammer und Kogler nicht sehen wollten: ab jetzt bin ich als Maskenträger diskriminiert! Aus Rücksicht auf gefährdete Menschen und zu meiner eigenen Sicherheit bin ich nämlich im Handel und in den Öffis nach wie vor mit FFP2-Maske unterwegs (ja, trotz drei Mal Impfung!). So manche Blicke von Unmaskierten sprechen Bände - bin ich eine Virenschleuder mit Freigang-Maske? Also künftig nur mehr ohne Maske, um nicht als krank stigmatisiert zu sein? Alle Menschen mit Immunschwäche wie zum Beispiel Krebskranke oder Organtransplantierte werden es Ihnen danken, Herr "Gesundheitsminister" Rauch.

Hätte ich als Marketing- und PR-Manager ein derartig letztklassiges Krisenmanagement abgeliefert, ich wäre meinen Job los gewesen.





Wilfried Rogler, 5020 Salzburg