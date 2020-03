Ist Danke allein genug?

Seit den Coronavirus bedankt sich die Bundesregierung täglich, unter anderem für die gute Arbeit, die unser Pflegepersonal leistet.

Bevor uns dieser schreckliche Virus überraschte, gingen in Salzburg "Forcher und sein Team" auf die Straße, um eine 35-Stunden-Woche für das Pflegepersonal zu erreichen.

Keine Lohnerhöhung, sondern eine 35-Stunden-Woche bei dem derzeitigen gleichen niedrigen Monatsgehalt. Wie wir wissen, nach einigen Verhandlungen und Demonstrationen, ohne Erfolg.

Jedem ist bewusst, wie hart und umfangreich dieser Beruf ist.

Ein Dankeschön an alle Menschen im Pflegebereich, ist in dieser Zeit mehr als angebracht. Aber was ist danach. Wird man sich (Regierung und Wirtschaft) noch an den derzeitigen unermüdlichen Einsatz dieser Leute erinnern.

In der jetzigen Situation erkennt man die Probleme und es wird ein 100-Millionen-Euro-Paket für Pflege (nicht für das Pflegepersonal) geschnürt.

Der Pflegenotstand wird aber schon seit Jahren diskutiert.

Zum Beispiel könnte eine Reform der Pflegeausbildung große Auswirkung haben.

Grund für den Mangel sind vor allem die Arbeitsbedingungen. Sie gelten in allen Pflegeberufen als belastend: Schichtdienste, starke körperliche und psychische Belastungen, eine vergleichsweise niedrige Bezahlung und wenig Wertschätzung bei hohem Stress führen dazu, dass der Krankenstand sehr hoch ist. Hinzu kommt, dass die meisten Menschen in Pflegeberufen Frauen sind und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wegen der Schichtarbeit erschwert ist.

Viele steigen nach einigen Jahren im Job auch deshalb wieder aus. Daher wäre ein Überdenken der Forderung einer 35-Stunden-Woche das schönste Dankeschön für unser Pflegepersonal. Nicht kurzfristig denken, sondern in die Zukunft blicken. Wir brauchen diese Menschen auch nach dem Coronavirus. Mehr als wir derzeit vermuten.

Danke allein ist schön, aber nicht genug. Vom Danke allein kann man nicht Leben.

Kurt Hofer, 5 Anthering

Quelle: SN