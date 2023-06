In ihrem Antrittsinterview zur FPÖ-Regierungsbeteiligung (SN-Lokalteil, 2. 6.) gewährt uns Frau Svazek einen Einblick in ihre Pläne für die künftige Gesellschaft.

So ist ihre Ansage, Familien mittels struktureller Förderungen zu unterstützen, ja sehr sozial. Andererseits offenbaren die Signale der FPÖ-Frontfrau in Richtung Wirtschaft und gesellschaftliche Wertegemeinschaft eher neoliberale und strukturkonservative Züge.







Dr. Leonhard Besl, 5020 Salzburg